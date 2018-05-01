В Петрозаводске водитель на иномарке снес столб и попал в больницу

ДТП с пострадавшим произошло на Пряжинком шоссе в 4 утра, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Петрозаводске под утро на 1 мая, в 4.15, на Пряжинском шоссе, д.10, 33 - летний водитель автомобиля Mazda, не справился с управлением и совершил наезд на опору уличного освещения.

Водитель Mazda госпитализирован. У водителя взята кровь на анализ, для определения состояния опьянения. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.