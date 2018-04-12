В Петрозаводске водитель припарковался и получил лопатой по голове

Водителя в Петрозаводске избили саперной лопатой прямо на дороге.

Автомобилисту посигналил другой водитель и попросил припарковаться, а затем напал, пишет "АиФ".

Как редакции "АиФ" рассказал очевидец происшествия, 11 апреля водитель двигался в своем автомобиле по Лососинскому шоссе. Мужчина в другом автомобиле несколько раз посигналил ему и показал рукой, чтобы тот припарковался.

Молодой человек подумал, что с его автомобилем что-то случилось, и остановился на обочине, чтобы осмотреть машину. Он не успел выйти из своего автомобиля, как дверь открылась и сигналивший мужчина нанес ему несколько ударов саперной лопаткой по голове.

Спустя некоторое время мужчине удалось выйти из машины и остановить нападавшего, прижав его к машине, пока он не успокоился и не отошел.

Затем потерпевший, истекая кровью, вызвал полицию. В БСМП ему наложили несколько швов на голове. Молодой человек написал заявление на нападавшего.

Что спровоцировало данное происшествие, злоумышленник пока не объяснил.