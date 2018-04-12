В Петрозаводске водитель припарковался и получил лопатой по голове

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Водителя в Петрозаводске избили саперной лопатой прямо на дороге.
Автомобилисту посигналил другой водитель и попросил припарковаться, а затем напал, пишет "АиФ".
Как редакции "АиФ" рассказал очевидец происшествия, 11 апреля водитель двигался в своем автомобиле по Лососинскому шоссе. Мужчина в другом автомобиле несколько раз посигналил ему и показал рукой, чтобы тот припарковался.
Молодой человек подумал, что с его автомобилем что-то случилось, и остановился на обочине, чтобы осмотреть машину. Он не успел выйти из своего автомобиля, как дверь открылась и сигналивший мужчина нанес ему несколько ударов саперной лопаткой по голове.
Спустя некоторое время мужчине удалось выйти из машины и остановить нападавшего, прижав его к машине, пока он не успокоился и не отошел.
Затем потерпевший, истекая кровью, вызвал полицию. В БСМП ему наложили несколько швов на голове. Молодой человек написал заявление на нападавшего.
Что спровоцировало данное происшествие, злоумышленник пока не объяснил.
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