В Петрозаводске возле жилого дома обнаружили тело мертвого младенца

Следственный комитет Карелии начал проверку по факту гибели грудного ребенка в Петрозаводске.

Как сообщили сегодня карельские СМИ, в Петрозаводске возле дома №4 по улице Маршала Мерецкова было обнаружено тело мертвого ребенка, завернутого в пакет. Очевидцы в соцсетях рассказали, что младенца якобы выбросили из окна дома, и к моменту приезда медиков он был уже мертв. Однако, в правоохранительных органах сообщают, что делать такие выводы преждевременно.

Как нам сообщили в Следственном комитете Карелии, по факту смерти ребенка проводится проверка. На месте происшествия работали эксперты.