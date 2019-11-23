В Петрозаводске вспыхнула квартира в многоэтажке (ФОТО, ВИДЕО)

Крупный пожар произошел в многоэтажном доме на Древлянке.

Очевидцы разместили фото и видео с места пожара, который произошел в доме, расположенном по адресу Лесной проспект, 39.

"Лесной проспект, 39. В машине скорой помощи кого-то откачивают. Видимо, с пострадавшими", - сообщили очевидцы ЧП в паблике "Сплетни Петрозаводска".