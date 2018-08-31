В Петрозаводске выставлена на продажу "скандальная" автомойка

На сайте объявлений появилась информация о продаже автомойки самообслуживания, расположенной рядом с парком "Беличий остров" на Кукковке.

Владелец продает автомобильную мойку за 48 млн рублей. Объявление о продаже объекта размещено на сайте Avito.ru, сообщают "Вести Карелии".

Ранее строительство автомойки на Карельском проспекте вызвало протест местных жителей.

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