В Петрозаводске выставлена на продажу "скандальная" автомойка

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На сайте объявлений появилась информация о продаже автомойки самообслуживания, расположенной рядом с парком "Беличий остров" на Кукковке.
Владелец продает автомобильную мойку за 48 млн рублей. Объявление о продаже объекта размещено на сайте Avito.ru, сообщают "Вести Карелии".
Ранее строительство автомойки на Карельском проспекте вызвало протест местных жителей.
Подробнее читайте в материале издания.
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