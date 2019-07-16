В Петрозаводске за сутки произошел один пожар

Новости по теме
Загрузка...
Горели мусорные контейнеры на улице Ригачина, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 16.22 на ул. Ригачина, 56 произошел пожар в мусорном контейнере.
В результате повреждены два контейнера на площади 2 кв м.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
10.07.2019, 15:42
12.07.2019, 14:56
11.07.2019, 15:34
11.07.2019, 21:30
11.07.2019, 14:03
13.07.2019, 10:48
Аналитика
15.07.2019 12:54
Расследование
Как изменения в генплане Петрозаводска могут подвести под уголовную статью.
11.07.2019 14:27
11.07.2019 14:03
09.07.2019 12:08
08.07.2019 13:39
Чтиво
12.07.2019 14:56
Личное мнение
Кому не нужна вся правда о советском терроре?
10.07.2019 13:51
09.07.2019 09:22
08.07.2019 12:32
Медиа
15.07.2019 13:15
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии