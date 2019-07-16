В Петрозаводске за сутки произошел один пожар

Горели мусорные контейнеры на улице Ригачина, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 16.22 на ул. Ригачина, 56 произошел пожар в мусорном контейнере.



В результате повреждены два контейнера на площади 2 кв м.



Причина, виновный, ущерб устанавливаются.



Погибших и пострадавших нет.