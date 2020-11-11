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В Петрозаводске завершается строительство двух детских садов на Кукковке

Новости. Общество
16:53, 12 Ноября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Подрядчики завершили основные строительные работы детских садов на улицах Энтузиастов и Генерала Судакова, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сейчас компании исправляют последние замечания и ведут на объектах уборку. Здания полностью подключены к инженерным системам. Будущие дошкольные учреждения готовятся к прохождению необходимых проверок для ввода в эксплуатацию.

"Готовность детского сада на улице Генерала Судакова – 99 %, на улице Энтузиастов – 97 % – отметил заместитель руководителя МКУ "Управление капитального строительства" Андрей Микитин. – Все технические присоединения выполнены в полном объёме. В зданиях проведено электричество, канализация, водопровод и теплоснабжение. Сейчас мы собираем всю исполнительную документацию и готовимся к необходимым проверкам для получения разрешения на ввод в эксплуатацию".

Детские сады построены по типовому проекту. Каждый рассчитан на 150 мест. В зданиях обустроены по шесть групп, две из которых ясельные, спортивные и актовые залы, санузлы, медицинские, пищевые блоки и другие необходимые помещения. В зданиях создана доступная среда для маломобильных групп населения и оборудованы противопожарные системы.

На прилегающей территории разместились игровые площадки и теневые навесы. В настоящее время осуществляется закупка и поставка оборудования для внутреннего обустройства.

Возведением детского сада на улице Энтузиастов занимается строительная компания ООО "Стройконтроль", на улице Генерала Судакова – АО "Строительное предприятие №1". Проекты реализуют в рамках национального проекта "Демография". Стоимость каждого – около 110 млн рублей.

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