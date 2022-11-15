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В Петрозаводске завершается строительство ФОКа «Динамо» (ФОТО)

Новости. Спорт
12:45, 17 Ноября 2022

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В здании ФОКа уже монтируют оборудование спортивных залов, предназначенных для всех горожан.

Мы побывали внутри здания многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса «Динамо», который компания «Баренц Групп» возвела на пересечении Суоярвского шоссе и улицы Халтурина.

В настоящее время здесь идет подготовка к вводу объекта в эксплуатацию – в залы уже привезли, а в некоторых и установили оборудование, предназначенное для занятий физкультурой и спортом.



Напомним, 14 октября 2020 года на месте будущего ФОКа «Динамо» была заложена капсула с посланием для потомков, и это дало старт строительству в Петрозаводске нового спортивного объекта.

Чуть ранее было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Карельским региональным общественно-государственным объединением физкультурно-спортивного общества «Динамо» и Олимпийским советом республики. Реализацией крупного проекта занялась строительная компания «Баренц Групп».



Место для строительства ФОКа было выбрано не случайно – в советское время здесь располагался стадион спортивного общества, который пользовался большой популярностью у жителей Петрозаводска, но разрушился в 90-е годы.



Согласно утвержденному проекту, спортобъект общей площадью 1840 метров включает в себя универсальный спортивный зал, зал единоборств, а также тренажерный зал, раздевалки и административные помещения. На ФОКе планируется открыть Музей славы карельского «Динамо» - экспозицию, рассказывающую о спортсменах-«динамовцах», которые прославили республику.



Универсальный спортивный зал имеет площадь 1077 кв. метров, его размер - 45 на 24 метра.



Зал отвечает всем требованиям для проведения официальных спортивных мероприятий различного уровня по мини-футболу, баскетболу, волейболу, единоборствам и другим видам спорта.



В зале уложили профессиональное многослойное напольное покрытие «Мегас» и начали установку трибун для зрителей. Именно это даст возможность проводить всероссийские соревнования. Напольное покрытие «Мегас» - это спортивный паркет, который является самым функциональным покрытием, предназначенным для залов игровых видов спорта. Он обеспечивает наилучшую амортизацию, максимальный отскок мяча и оптимальный коэффициент скольжения. Таким образом, по совокупности спортивных характеристик паркет значительно превосходит все другие покрытия.

Кроме этого, в зале предусмотрено наличие двух борцовских ковров для проведения тренировочных занятий и официальных соревнований по самбо и боевому самбо. Это даст возможность проводить здесь всероссийские соревнования, в том числе общества "Динамо", по этим видам спорта.



Также в ФОКе создан тренажерный зал площадью 177 кв. метров, куда уже завезено профессиональное оборудование, проведены работы в помещениях для служебных кабинетов аппарата региональной организации "Динамо", конференц-зала и Музея боевой, трудовой и спортивной славы "Динамо" Карелии. 

Отметим, что реализация проекта, кроме создания условий для общефизической и специальной подготовки сотрудников органов безопасности и правопорядка, развития служебно-прикладных видов спорта, позволит проводить тренировки и соревнования регионального и межрегионального уровня по различным видам спорта, а также предоставлять услуги жителям Петрозаводска в области физической культуры и спорта.



Посещать ФОК смогут не только «динамовцы», но и все жители Петрозаводска. Для удобства посетителей предусмотрена большая парковка вокруг здания.

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