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Новости. Криминал
06:40, 01 Августа 2018

В Петрозаводске женщина лишилась сбережений при продаже дома

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Полицейские Петрозаводска проверяют информацию о мошенничестве, сообщает МВД Карелии.

Информацию о продаже дома петрозаводчанка разместила на одной из торговых интернет-площадок.  Вскоре ей позвонил мужчина, пожелавший купить здание. Он даже предложил сделать предоплату, перечислив деньги женщине на банковскую карту. Вслед за этим вновь поступил звонок от предполагаемого покупателя.

Покупатель заявил, что в спешке перевел больше денег, чем требовалось, мужчина попросил вернуть часть суммы и даже подсказал, как это сделать в ближайшем банкомате. В ходе дальнейших разговоров он узнал у заявительницы необходимую кодовую информацию, получив тем самым доступ к ее счету. В результате ему удалось завладеть 50 тысячами рублей. По данному факту проводится проверка.

Сотрудники МВД напоминают: чтобы не стать жертвой мошенников необходимо сохранять спокойствие и рассудительность.  При совершении купли-продажи дистанционным способом любые просьбы неизвестных людей произвести какие-нибудь манипуляции с банковской картой или передать парольную информацию являются поводом отказаться от сделки.

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