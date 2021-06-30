«В пионерлагерях костры разводили, пели песни и никто не сгорел»: о детском отдыхе в Карелии советских времен

В Карелии, встречающей в этом году полчища туристов, совсем не осталось места для оздоровительного отдыха детей - результат многолетнего упадка и «оптимизации».

Поэтому сейчас многие ностальгически вспоминают прионерские лагеря советских времен.

В их числе известный карельский писатель Армас Машин.

«Бытовые условия в лагерях были неприхотливыми. В комнатах размещались по 10-15 человек, и не только у нас в Карелии — даже в легендарном „Артеке“. Горячей воды в наших лагерях не было, баня — в банный день. Но санитарно-гигиенические нормы строго соблюдались, пионеры не болели. Сейчас в Карелии костер не развести, даже на Иванов день: запрещено, все сгорим, все сожжем. А тогда, в пионерлагерях разводили, пели песни, пекли картошку, и никто не сгорел», — вспоминает Машин.

О том, как был устроен детский отдых в СССР, читайте в его статье «Пионерские лагеря: обыкновенные и невероятные».