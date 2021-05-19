Похолодание и ливни придут 21 мая в Карелию

О погоде на 21 мая в республике рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 21 мая будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут небольшие, днем умеренные кратковременные дожди. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный умеренный, днем временами порывистый.

Температура воздуха ночью +10, +12°С, днем дойдет до +17, +19°С. Атмосферное давление будет ночью падать, днем слабо расти.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, днем местами ливни. В отдельных районах грозы.

Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем юго-западный, на севере северо-восточный в течение суток умеренный, днем местами порывистый до сильного.

Температура ночью от +9 до +14°С, местами до опустится до +5°С, днем +13, +18°С, на северо-востоке местами воздух прогреется до +23°С.