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Похолодание и ливни придут 21 мая в Карелию

Новости. Погода
17:00, 20 Мая 2021
фото: © Столица на Онего

О погоде на 21 мая в республике рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 21 мая будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут небольшие, днем умеренные кратковременные дожди. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный умеренный, днем временами порывистый.

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Температура воздуха ночью +10, +12°С, днем дойдет до +17, +19°С. Атмосферное давление будет ночью падать, днем слабо расти.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, днем местами ливни. В отдельных районах грозы.

Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем юго-западный, на севере северо-восточный в течение суток умеренный, днем местами порывистый до сильного.

Температура ночью от +9 до +14°С, местами до опустится до +5°С, днем +13, +18°С, на северо-востоке местами воздух прогреется до +23°С.

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