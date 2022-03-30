В поселке Шуя в Карелии построят дом для переселенцев из аварийного жилья

Республиканские власти передали застройщику земельный участок без торгов.
Правительство Карелии распорядилось передать в аренду компании «Специализированный застройщик «Строительное предприятие N1» земельный участок в прионежском поселке Шуя. Речь идет о территории более тысячи квадратных метров в районе улицы Дорожной.
Как говорится в правительственном распоряжении, компания получит участок без проведения торгов. На нем планируется возведение многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья.
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