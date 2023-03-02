В правительстве Карелии решили намыть окна на 328 тысяч рублей

От мойщиков требуют не оставлять разводов и вытереть стекла насухо.

Управление делами правительства Карелии объявило торги на мытье наружного остекления главного административного здания республиканской власти, расположенного на проспекте Ленина в Петрозаводске. Начальная стоимость контракта на оказание этой услуги оценена ни много, ни мало в 328,8 тысячи рублей.

По техническому заданию, мыть окна в правительственном здании предполагается в два этапа — с момента заключения контракта до конца июня и с начала июля до конца ноября. Мойщики обязаны не только не оставить на стеклах разводов, но и вытереть окна насухо.