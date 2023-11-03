В праздничные дни глава Карелии вспомнил Смутное время

Артур Парфенчиков рассказал о героических предках.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в личном профиле 5 ноября вспомнил о героических предках, которые отстаивали родную землю в годы Смуты.



«В связи с отказом населения корельского уезда подчиниться соглашению правителя-временщика Василия Шуйского (и его грамоту с увещеваниями отвергли наши предки) со шведами о передаче исконно русских земель шведской короне, в ответ на их „помощь“ в войне с поляками, в июне 1610 года шведские войска вторглись в северное Приладожье и осадили крепость Корелу», — написал губернатор.



На защиту города встало практически все его двухтысячное население, а обороной руководили воевода Иван Михайлович Пушкин (кстати, троюродный прадед великого поэта) и епископ Корельский Сильвестр, напомнил руковолитель региона.



Защитники Корелы, страдая от голода и цинги, держали оборону до конца февраля 1611 года, совершая вылазки в стан врага. Последние сто защитников крепости добились почетных условий сдачи города, покинув его с уездным архивом, церковной утварью и оружием.



«Эта оборона была поистине героической народной войной за независимость и единство нашей Родины, и серьезно задержала продвижение шведов вглубь России в самый тяжелый период Смутного времени. По сути она стала предвестием великого народного ополчения 1612 года!», — написал Артур Парфенчиков.