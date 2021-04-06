В прокуратуре объяснят жителям Карелии, как правильно обращаться в ведомство

Прокуратура республики проведет "горячую линию", чтобы разъяснить законодательство о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры.

Как сообщается на сайте ведомства, 20 апреля 2021 года с 10 до 13 часов будет работать "горячая линия" по разъяснению законодательства о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры.

Сообщения и вопросы будут приниматься старшим помощником прокурора республики по рассмотрению обращений, приему граждан и правовому обеспечению Шпетной Натальей Алексеевной по телефону (8-814-2)71-78-93.