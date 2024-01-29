В районах Карелии состоятся ярмарки вакансий по заявкам работодателей

Сейчас в регионе работодатели предлагают более 6,7 тысяч вакансий.

1 февраля с 11.00 в Кадровом центре Сортавальского района (г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 9) состоится отбор желающих служить по контракту.

1 февраля 14.00 в Кадровом центре Пудожского района (г. Пудож, ул. Транспортная, д. 4) пройдет ярмарка вакансий для завода по производству досок «ВудГруп» по профессиям укладчик пиломатериалов, сортировщик, разнорабочий.

1 февраля в 14:30 в Кадровом центре Лахденпохского района (г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 7А) пройдет ярмарка вакансий для предприятия «Вяртсильский метизный завод». Приглашают на работу по специальностям: волочильщик проволоки, машинист тепловоза, механик участка, электромонтер, водитель погрузчика, укладчик-упаковщик, весовщик-счетчик, калильщик, слесарь ремонтник, механик участка, полировщик, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по КИП, мастер, кладовщик, составитель поезда, энергетик, травильщик, экономист.

2 февраля с 10.00 в Кадровом центре Суоярвского района (г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 2) приглашают желающих работать в «Транспортной компании» на должности водитель автомобиля, водитель автобуса, водитель погрузчика, машинист автогрейдера, диспетчер автомобильного транспорта.

2 февраля 14.00 в Кадровом центре Кемского района (г. Кемь, ул. Каменева, д. 12) пройдет Ярмарка учебных рабочих мест по направлению Повар. Кондитер.

5 февраля с 14.00 в Кадровом центре Беломорского района (г. Беломорск, ул. Первомайская, д. 8) состоится Ярмарка учебных рабочих мест по направлению Пекарь – кондитер и Повар. Кондитер.

5 февраля 14.20 в Кадровом центра Лоухского района (пгт. Лоухи, ул. Советская, д. 17) состоится Ярмарка учебных рабочих мест по направлению Повар. Кондитер.

6 февраля с 10.00 в Кадровом центре Муезерского района (п. Муезерский, пер. Кооперативный, д. Администрация Муезерского муниципального района предложит вакансии: начальник отдела градостроительства и землепользования, специалист юридического отдела, главный специалист отдела ЖКХ.

6 февраля с 10.00 в Кадровом центре Олонецкого района (г. Олонец, ул. Ленина, д. 3) приглашают желающих служить по контракту.

6 февраля с 10.00 в Кадровом центре г. Петрозаводска (г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 25) приглашают желающих служить по контракту. Также состоится ярмарка вакансий рабочих и учебных мест по профессии моторист-рулевой с последующим трудоустройством в Петрозаводскую судоходную компанию.

6 февраля с 11.00 в Кадровом центре Кондопожского района (г. Кондопога, Октябрьское шоссе, д. 17) пройдет ярмарка учебных рабочих мест по направлению Пекарь - кондитер с последующим трудоустройством в пекарню «БРИГ» и кафе «Руны».

6 февраля 14.00 в Кадровом центре Беломорского района (г. Беломорск, ул. Первомайская, д. 8) состоится Ярмарка учебных рабочих мест по направлению Тракторист, Водитель погрузчика с последующим трудоустройством, обучение организует Петрозаводский автотранспортный техникум.

6 февраля 14.00 в Кадровом центре Сегежского района (г. Сегежа, ул. Лесная, д. 2А, каб. 7) гостиница «Космос» предложит вакансии администратор гостиницы, официант – бармен, повар.

7 февраля с 10.00 в Кадровом центре Суоярвского района Эксплуатационное локомотивное депо Суоярви будет отбирать помощника машиниста тепловоза.

8 февраля с 10.00 в Кадровом центре г. Петрозаводска пройдет ярмарка вакансий для ведущего машиностроительного предприятия в Республике Карелия, специализирующегося на производстве современной лесозаготовительной техники – харвестеров и форвардеров, «Амкодор – Онего»; ждут: слесарей механосборочных работ, токарей, маляров.

8 февраля с 11.00 в Кадровом центре г. Костомукша (г. Костомукша, ул. Калевала, д. 3) пройдёт ярмарка учебных рабочих мест по направлению Швея с последующим трудоустройством на Швейную фабрику «Арктика».

8 февраля в Кадровом центре г. Сортавала Детский сад №23 подбирает желающих работать по специальностям: дворник, сторож (квотируемое рабочее место), младший воспитатель, кладовщик, заведующий хозяйством, повар.

8 февраля с 15.00 в Кадровом центре Медвежьегорского района (г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 18) в продовольственные магазины сети «Магнит» приглашает продавцов.

9 февраля с 11.00 в Кадровом центре Сегежского района (г. Сегежа, ул. Лесная, д. 2А, каб.7) пройдёт ярмарка вакансий филиала «Российские железные дороги», будут отбирать начальника тяговой подстанции, электромонтера контактной сети.

9 февраля с 11.00 в Кадровом центре Кондопожского района состоится ярмарка учебных рабочих мест по направлению тракторист, водитель погрузчика с последующим трудоустройством на предприятия Кареллестранс, КЛЭЗ-Астар.

13 февраля с 9.30 до 10.30 в Отделе занятости населения Пряжинского района (п. Пряжа, ул. Петрозаводская, д. 16) Пряжинское центральное лесничество приглашает на работу по профессиям: лесничий, государственный инспектор по охране леса, инженер по лесовосстановлению, инженер, бухгалтер.

13 февраля с 10.00 в РЦР ДО «Ровесник», г.Петрозаводск (пер. Студенческий, д.7) пройдет ярмарка вакансий для центра дополнительного образования.

13 февраля с 14.30 в Кадровом центре Сегежского района УФСИН будет отбирать по специальностям: главный специалист, инженер направления организации внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны, электромонтер охранно-пожарной сигнализации, слесарь по ремонту автомобилей.

14 февраля в Кадровом центре Беломорского района Кемский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейских.

Для проведения ярмарок можно обращаться в Кадровые центры по месту жительства.

Информация о ярмарках вакансий в Карелии по ссылке. Вся информация о вакансиях региона здесь.