Реклама на сайте

Досрочно введен в эксплуатацию второй дом в новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды»
29.01.2024 13:09
Квартиру в «Баренц групп» выгодно покупать по льготной ипотеке
Сегодня 10:16
«Горит подъезд!» — в крупном районе Петрозаводска работали 7 пожарных машин и бригады скорой помощи
Сегодня 07:20

В районах Карелии состоятся ярмарки вакансий по заявкам работодателей

Новости. Общество
14:31, 31 Января 2024
фото: © Сергей Коньков / ТАСС

Новости партнеров

Сейчас в регионе работодатели предлагают более 6,7 тысяч вакансий.

1 февраля с 11.00 в Кадровом центре Сортавальского района (г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 9) состоится отбор желающих служить по контракту.

1 февраля 14.00 в Кадровом центре Пудожского района (г. Пудож, ул. Транспортная, д. 4) пройдет ярмарка вакансий для завода по производству досок «ВудГруп» по профессиям укладчик пиломатериалов, сортировщик, разнорабочий.

1 февраля в 14:30 в Кадровом центре Лахденпохского района (г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 7А) пройдет ярмарка вакансий для предприятия «Вяртсильский метизный завод». Приглашают на работу по специальностям: волочильщик проволоки, машинист тепловоза, механик участка, электромонтер, водитель погрузчика, укладчик-упаковщик, весовщик-счетчик, калильщик, слесарь ремонтник, механик участка, полировщик, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по КИП, мастер, кладовщик, составитель поезда, энергетик, травильщик, экономист.

2 февраля с 10.00 в Кадровом центре Суоярвского района (г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 2) приглашают желающих работать в «Транспортной компании» на должности водитель автомобиля, водитель автобуса, водитель погрузчика, машинист автогрейдера, диспетчер автомобильного транспорта.

2 февраля 14.00 в Кадровом центре Кемского района (г. Кемь, ул. Каменева, д. 12) пройдет Ярмарка учебных рабочих мест по направлению Повар. Кондитер.

5 февраля с 14.00 в Кадровом центре Беломорского района (г. Беломорск, ул. Первомайская, д. 8) состоится Ярмарка учебных рабочих мест по направлению Пекарь – кондитер и Повар. Кондитер.

5 февраля 14.20 в Кадровом центра Лоухского района (пгт. Лоухи, ул. Советская, д. 17) состоится Ярмарка учебных рабочих мест по направлению Повар. Кондитер.

6 февраля с 10.00 в Кадровом центре Муезерского района (п. Муезерский, пер. Кооперативный, д. Администрация Муезерского муниципального района предложит вакансии: начальник отдела градостроительства и землепользования, специалист юридического отдела, главный специалист отдела ЖКХ.

6 февраля с 10.00 в Кадровом центре Олонецкого района (г. Олонец, ул. Ленина, д. 3) приглашают желающих служить по контракту.

6 февраля с 10.00 в Кадровом центре г. Петрозаводска (г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 25) приглашают желающих служить по контракту. Также состоится ярмарка вакансий рабочих и учебных мест по профессии моторист-рулевой с последующим трудоустройством в Петрозаводскую судоходную компанию.

6 февраля с 11.00 в Кадровом центре Кондопожского района (г. Кондопога, Октябрьское шоссе, д. 17) пройдет ярмарка учебных рабочих мест по направлению Пекарь - кондитер с последующим трудоустройством в пекарню «БРИГ» и кафе «Руны».

6 февраля 14.00 в Кадровом центре Беломорского района (г. Беломорск, ул. Первомайская, д. 8) состоится Ярмарка учебных рабочих мест по направлению Тракторист, Водитель погрузчика с последующим трудоустройством, обучение организует Петрозаводский автотранспортный техникум.

6 февраля 14.00 в Кадровом центре Сегежского района (г. Сегежа, ул. Лесная, д. 2А, каб. 7) гостиница «Космос» предложит вакансии администратор гостиницы, официант – бармен, повар.

7 февраля с 10.00 в Кадровом центре Суоярвского района Эксплуатационное локомотивное депо Суоярви будет отбирать помощника машиниста тепловоза.

8 февраля с 10.00 в Кадровом центре г. Петрозаводска пройдет ярмарка вакансий для ведущего машиностроительного предприятия в Республике Карелия, специализирующегося на производстве современной лесозаготовительной техники – харвестеров и форвардеров, «Амкодор – Онего»; ждут: слесарей механосборочных работ, токарей, маляров.

8 февраля с 11.00 в Кадровом центре г. Костомукша (г. Костомукша, ул. Калевала, д. 3) пройдёт ярмарка учебных рабочих мест по направлению Швея с последующим трудоустройством на Швейную фабрику «Арктика».

8 февраля в Кадровом центре г. Сортавала Детский сад №23 подбирает желающих работать по специальностям: дворник, сторож (квотируемое рабочее место), младший воспитатель, кладовщик, заведующий хозяйством, повар.

8 февраля с 15.00 в Кадровом центре Медвежьегорского района (г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 18) в продовольственные магазины сети «Магнит» приглашает продавцов.

9 февраля с 11.00 в Кадровом центре Сегежского района (г. Сегежа, ул. Лесная, д. 2А, каб.7) пройдёт ярмарка вакансий филиала «Российские железные дороги», будут отбирать начальника тяговой подстанции, электромонтера контактной сети.

9 февраля с 11.00 в Кадровом центре Кондопожского района состоится ярмарка учебных рабочих мест по направлению тракторист, водитель погрузчика с последующим трудоустройством на предприятия Кареллестранс, КЛЭЗ-Астар.

13 февраля с 9.30 до 10.30 в Отделе занятости населения Пряжинского района (п. Пряжа, ул. Петрозаводская, д. 16) Пряжинское центральное лесничество приглашает на работу по профессиям: лесничий, государственный инспектор по охране леса, инженер по лесовосстановлению, инженер, бухгалтер.

13 февраля с 10.00 в РЦР ДО «Ровесник», г.Петрозаводск (пер. Студенческий, д.7) пройдет ярмарка вакансий для центра дополнительного образования.

13 февраля с 14.30 в Кадровом центре Сегежского района УФСИН будет отбирать по специальностям: главный специалист, инженер направления организации внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны, электромонтер охранно-пожарной сигнализации, слесарь по ремонту автомобилей.

14 февраля в Кадровом центре Беломорского района Кемский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейских.

Для проведения ярмарок можно обращаться в Кадровые центры по месту жительства.

Информация о ярмарках вакансий в Карелии по ссылке. Вся информация о вакансиях региона здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.01.2024, 22:00
Эксперты рассказали, где в ближайшее время можно ждать землетрясений
24.01.2024, 12:39
В Петербурге открывают станцию метро на вокзале, куда прибывают поезда из Карелии
29.01.2024, 13:55
Мохнатый улов вместо щуки попался рыбакам на Ладоге
28.01.2024, 22:00
В России предложили отбирать у малоимущих приватизированные квартиры
29.01.2024, 09:12
Закрывается пункт пропуска на границе с Эстонией в соседнем с Карелией регионе
25.01.2024, 13:35
Жителей Карелии предупредили о новых квитанциях за свет

Аналитика

26.01.2024 12:23
Обществоведение
Современные ответы на волнующие вопросы
Завотделением новорожденных Республиканского перинатального центра рассказала, почему важно вовремя сделать скрининг, как защитить новорожденных от гриппа и как быть на связи со специалистами до и после родов.
Здравоохранение по полной программе
23.01.2024 16:00
Механизм решения проблем или кадры решают все
22.01.2024 11:10
Как заработать на усаче
19.01.2024 09:00
Суоярви рискует остаться без городского общественного транспорта
16.01.2024 16:46
Вся аналитика

Медиа

Праздничный железнодорожный состав новогоднего волшебника прибыл в столицу Карелии
09.01.2024 13:37
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.