В райцентре Карелии директор магазина воровала деньги из кассы

В Сортавале директор сетевого магазина уличена в краже денег из кассы, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района поступила информация о том, что в одном из сетевых магазинов города выявлена недостача 105 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что к пропаже денег причастна директор торговой точки – 29-летняя жительница Сортавалы.

По версии полиции, с мая по июнь этого года сотрудница, пользуясь служебным положением, забирала себе различные суммы денег из кассы, где хранится вся выручка магазина.

Недостачу подозреваемая пыталась скрыть, подделав документы для инкассации. Деньги тратила на личные нужды. Всего женщина присвоила 138 тысяч рублей, из которых 33 тысячи рублей успела вернуть в кассу.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурантка дала признательные показания и раскаялась в содеянном. Максимальная санкция инкриминируемой ей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Расследование продолжается.