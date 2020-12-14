В России изменились правила оформления больничных

Листок нетрудоспособности теперь можно получить в электронном виде наряду с бумажным носителем.

Изменения в порядок оформления больничных листов вступают в силу в России с 14 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения РФ.

Согласно приказу, теперь наряду с бумажным больничным можно будет оформить электронный листок нетрудоспособности. При этом в бумажном виде его можно получить при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а для получения больничного в электронном виде также потребуется СНИЛС. Кроме того, электронный больничный лист может быть продолжением больничного на бумажном носителе и наоборот.

В случае угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, документ можно оформить удаленно с применением телемедицинских технологий.

Кроме того, отпадает необходимость получать больничный дважды тем, у кого есть два работодателя. Такие работники получат возможность отправить одному из них номер электронного листка нетрудоспособности.

Получить больничные теперь также смогут руководители организаций, являющиеся их единственными учредителями, священнослужители, а также лица, приговоренные к лишению свободы либо к оплачиваемому труду.