В России изменился порядок компенсации за оплату ЖКУ

В сстране с 1 июля введен единый стандарт компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг.

С 1 июля в России изменится порядок предоставления компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для федеральных льготников. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает Лента.ру.

Единый стандарт будет действовать для ветеранов боевых действий, инвалидов и граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Согласно документу, будет введена унифицированная форма заявления на получение компенсации, а также закрепляется перечень необходимых для этого документов. Зафиксирован будет и срок, в который должно быть принято решение о предоставлении льготы, — не более 10 рабочих дней.

Власти напомнили, что компенсации таким гражданам будут предоставляться из федерального бюджета. Ее размер может составлять до 50 процентов от стоимости ЖКУ в зависимости от установленных законом гарантий. При этом региональные и муниципальные власти смогут устанавливать дополнительные требования предоставления аналогичных мер поддержки при назначении их из местных бюджетов.