В России может появиться новая профессия

В Госдуме предложили признать новое популярное увлечение профессией.
Государственная Дума готова выработать законодательные решения для урегулирования блогосферы, заявил вице-спикер Петр Толстой. Об этом сообщает агентство «Прайм».
Толстой отметил необходимость присвоения деятельности блогеров особый код в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). «Важно, что вся эта деятельность получит свой ОКВЭД, важно, что различные силы, значит, в том числе и разные политические силы, предлагают блогерам объединиться в разные ассоциации, это очень хорошо», — заметил парламентарий.
Толстой добавил, что у каждого блогера есть свои интересы и что законодателям необходимо работать с ними для разработки соответствующих мер.
Яна Лантратова, первый заместитель руководителя фракции СРЗП, сообщила, что на встрече с представителями Ассоциации блогеров России обсуждался вопрос о включении блогерства в систему ОКВЭД. Она отметила, что это будет означать официальное признание блогерства как профессии.
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