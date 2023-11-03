Реклама

Строительная компания «Баренц Групп» сдала досрочно два дома в Сортавала
03.11.2023 14:39
Осужденный пожизненно за жестокое убийство Дианы Фроловой не согласен с приговором
Сегодня 11:49

В России начали массово внедрять мискантус

Новости. Экономика
22:00, 07 Ноября 2023
фото: © Istockphoto

Новости партнеров

Уже в трех регионах страны формируется сеть по внедрению новой культуры.

Специалисты Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ) внедряют в российское сельское хозяйство новую экзотическую культуру — мискантус, сообщили в пресс-службе организации. Об этом пишет РИА Новости.

По словам исследователей, сейчас в России формируется сеть предприятий по производству и переработке этого многолетнего травянистого растения в целлюлозу. Запущен и работает опытный завод в Московской области, определена площадка в Новосибирской области, достигнута договоренность о создании завода в Калининградской области.

Согласно данным ИЦиГ, с одного гектара плантаций этого растения можно получать в среднем до четырех тонн целлюлозы для использования в качестве сырья в различных отраслях промышленности. Получить такое же количество целлюлозы из древесины — технологически гораздо сложнее и соответственно дороже.

Мискантус — это род многолетних (продолжительностью жизни до 30 лет) травянистых растений, в дикой природе встречающихся в Австралии, Азии и Африке. В России, на юге Приморского края, произрастает вид мискантус китайский (Miscanthus sinensis), распространенный также в Китае, Корее и Японии.

В 2012 году ИЦиГ вывел, запатентовал и зарегистрировал первый в России культурный сорт мискантуса «сорановский». Он способен комфортно чувствовать себя в российском климате и ежегодно давать урожай сухой растительной массы с богатым содержанием ценных для промышленности веществ, пояснили в институте.

В 2020 году при участии индустриального партнера засеяли пробную плантацию в Московской области и запустили опытную производственную линию по выработке целлюлозы.

При этом индустриальный партнер института запустил производство биоразлагаемой посуды из целлюлозы, получаемой при переработке мискантуса, добавили в ИЦиГ. Исследователи отрабатывают технологии производства биоразлагемых упаковочных материалов, а также целлюлозного волокна — как для текстильной промышленности, так и для переработки его в углеродное, которое широко востребовано в современных композитных материалах.

«Институт цитологии и генетики продолжает развивать технологии выращивания этой культуры. По мере того как к ней растет интерес в разных регионах России, перед нами встает задача создания на базе мискантуса сорта „сорановский“ большой линейки сортов, адаптированных под разные климатические условия и разные цели дальнейшей переработки», — рассказал заместитель директора института по инновационной деятельности Петр Куценогий.

Таким образом, по словам специалистов, можно говорить о внедрении в сельское хозяйство России новой культуры — мискантуса сорта «сорановский» и формировании сети предприятий по производству из него целлюлозы.

Планируется, что эти заводы смогут производить по десять тысяч тонн продукции в год, причем каждое предприятие сфокусируется на своем виде продукта. Завод в Московской области сейчас сохраняет характер опытного производства, где отработают технологии для других площадок, но в дальнейшем там создадут крупное производство, первое из планируемой серии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.10.2023, 00:10
Ученые раскрыли, сколько сахара можно безопасно добавлять в чай
31.10.2023, 07:35
Хакеры взломали сайт платежной системы «Мир»
02.11.2023, 22:00
В России начал резко дорожать распространенный вид недвижимости
31.10.2023, 10:16
Мужчина и женщина насмерть отравились угарным газом под Петрозаводском
04.11.2023, 12:21
Стало известно состояние бывшего мэра Петрозаводска, раненного в зоне СВО
02.11.2023, 10:05
Молодая женщина погибла в страшном ДТП под Петрозаводском

Аналитика

Сегодня 17:00
Обществоведение
Скверы нужны городу
На Ключевой заканчиваются работы по благоустройству сквера имени Анны Рогозкиной, которая всю оккупацию столицы Карелии хранила у себя Красное знамя и передала его освободителям. Завершается благоустройство и в других городских скверах.
Что происходит с автовокзалом Петрозаводска?
Сегодня 14:21
В Костомукше рушится финансовая пирамида ушлой предпринимательницы
03.11.2023 10:42
По прозвищу Хмель или папа карельского рок-н-ролла
31.10.2023 12:14
Бензоробот придет на помощь водителям Карелии
30.10.2023 09:00
Детский омбудсмен Карелии объяснил отсутствие нарушений прав детей в республике
27.09.2023 09:49
В Республике Карелия проводится конкурс на лучший коллективный договор
26.09.2023 10:14
Пять вопросов об уплате имущественных налогов
25.09.2023 08:00
Вся аналитика

Чтиво

03.11.2023 10:34
Частная жизнь
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
Равнодушие – самая страшная болезнь современного мира. В запущенной форме не лечится, губит всё вокруг. Равнодушие сродни подлости. Оно никогда не отзовётся на чужую боль. Разные судьбы, разные жизни, одинаковые мечты и безграничная вера в завтрашний день. Разговор о страшном, но очень важном в нашем материале.
Как петрозаводчанин проехал всю Россию и основал глэмпинг
30.10.2023 21:45
Почти миллион рублей жители Петрозаводска сэкономили на поездках в транспорте за один месяц
25.10.2023 14:39
архив чтиво

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.