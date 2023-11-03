В России начали массово внедрять мискантус

Уже в трех регионах страны формируется сеть по внедрению новой культуры.

Специалисты Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ) внедряют в российское сельское хозяйство новую экзотическую культуру — мискантус, сообщили в пресс-службе организации. Об этом пишет РИА Новости.

По словам исследователей, сейчас в России формируется сеть предприятий по производству и переработке этого многолетнего травянистого растения в целлюлозу. Запущен и работает опытный завод в Московской области, определена площадка в Новосибирской области, достигнута договоренность о создании завода в Калининградской области.

Согласно данным ИЦиГ, с одного гектара плантаций этого растения можно получать в среднем до четырех тонн целлюлозы для использования в качестве сырья в различных отраслях промышленности. Получить такое же количество целлюлозы из древесины — технологически гораздо сложнее и соответственно дороже.

Мискантус — это род многолетних (продолжительностью жизни до 30 лет) травянистых растений, в дикой природе встречающихся в Австралии, Азии и Африке. В России, на юге Приморского края, произрастает вид мискантус китайский (Miscanthus sinensis), распространенный также в Китае, Корее и Японии.

В 2012 году ИЦиГ вывел, запатентовал и зарегистрировал первый в России культурный сорт мискантуса «сорановский». Он способен комфортно чувствовать себя в российском климате и ежегодно давать урожай сухой растительной массы с богатым содержанием ценных для промышленности веществ, пояснили в институте.

В 2020 году при участии индустриального партнера засеяли пробную плантацию в Московской области и запустили опытную производственную линию по выработке целлюлозы.

При этом индустриальный партнер института запустил производство биоразлагаемой посуды из целлюлозы, получаемой при переработке мискантуса, добавили в ИЦиГ. Исследователи отрабатывают технологии производства биоразлагемых упаковочных материалов, а также целлюлозного волокна — как для текстильной промышленности, так и для переработки его в углеродное, которое широко востребовано в современных композитных материалах.

«Институт цитологии и генетики продолжает развивать технологии выращивания этой культуры. По мере того как к ней растет интерес в разных регионах России, перед нами встает задача создания на базе мискантуса сорта „сорановский“ большой линейки сортов, адаптированных под разные климатические условия и разные цели дальнейшей переработки», — рассказал заместитель директора института по инновационной деятельности Петр Куценогий.

Таким образом, по словам специалистов, можно говорить о внедрении в сельское хозяйство России новой культуры — мискантуса сорта «сорановский» и формировании сети предприятий по производству из него целлюлозы.

Планируется, что эти заводы смогут производить по десять тысяч тонн продукции в год, причем каждое предприятие сфокусируется на своем виде продукта. Завод в Московской области сейчас сохраняет характер опытного производства, где отработают технологии для других площадок, но в дальнейшем там создадут крупное производство, первое из планируемой серии.