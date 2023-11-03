В России объявили о старте продаж нового седана LADA Vesta Sportline

Рекомендованная розничная цена авто составила свыше двух миллионов рублей.

Концерт АвтоВАЗ объявил о старте продаж нового седана LADA Vesta Sportline. Об этом пишет газета «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу концерна.

Как отметили в источнике, рекомендованная розничная цена на машину — 2 175 900 рублей, что почти на один миллион выше стоимости обычной «Весты».

Отмечается, что первая партия доступна для покупки онлайн в рамках акции «Покупай в Тольятти».

Автомобиль оснащен 1,6-литровым, формированным до 118 лошадиных сил, двигателем, который адаптирован к работе в гражданском и спортивном режимах. Салон оборудован мультимедиа-системой с сервисами «Яндекса», кондиционером, камерой заднего вида, задним парктроником и другими технологиями.