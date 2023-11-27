В России обнаружили новую схему телефонного мошенничества

Аферисты пытаются получить доступ к телефону жертвы.

Сотовый оператор «Билайн» выявил схему телефонного мошенничества для получения злоумышленниками доступа к номерам абонентов телекоммуникационных компаний. Мошенники звонят жертвам под видом представителей сотовых операторов, уточнили ТАСС в «Билайне».

Схема выглядит так: злоумышленники звонят жертве и утверждают, что по ее номеру телефона подана заявка на смену оператора связи. Далее якобы для обеспечения безопасности номера мошенники предлагают сменить пароль в личном кабинете. Жертва выполняет это, ей приходит СМС с кодом сброса пароля с официального номера. Мошенникам нужен именно код.

«Таким образом злоумышленники пытаются получить доступ к номеру жертвы, чтобы иметь возможность входа в личные кабинеты банков, „Госуслуг“ и других сервисов», — предупредили в «Билайне».

Но, как заверил оператор, представители телекоммуникационных компаний всегда звонят только со специального короткого номера и никогда не требуют диктовать коды. Они также не просят рассказать чувствительную информацию или пересылать какие-либо данные на другие номера.