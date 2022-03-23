В России ограничили доступ к сервису новостей Google

Google подтвердил ограничение доступа к своему сервису новостей в России.

Американская компания Google подтвердила, что пользователи не могут зайти на сайт и в приложение интернет-сервиса Google News в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

«Мы подтверждаем, что некоторые [пользователи] сталкиваются с трудностями в доступе к сайту и приложению Google News в России, это не связано с какими-либо техническими проблемами с нашей стороны», — приводит агентство заявление компании.

В пресс-службе Роскомнадзора в ответ на запрос ТАСС сообщили, что доступ к интернет-сервису Google News ограничен на территории России за обеспечение доступа к материалам, содержащим недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украине. Российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, напомнил российский медиарегулятор.