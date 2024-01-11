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В России перестанут выпускать китайские автомобили под видом Lada

Новости. Экономика
20:30, 12 Января 2024
фото: © Vladimir Baranov / Globallookpress.com

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Проект закрывается из-за прекращения работы с китайским партнером.

По информации Ленты.ру, в России решили больше не выпускать китайские машины под видом Lada. О прекращении производства со ссылкой на источники в компании «АвтоВАЗ» сообщает Telegram-канал Автопоток.

Автомобиль X-Cross 5, который представляет собой перелицованный FAW Bestune T77 (машины отличаются лишь шильдиками), собирали на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Производитель успел выпустить только 170 машин — 50 кроссоверов продали в Москве, еще 120 транспортировали в Тольятти. Почти треть партии (60 автомобилей) передадут топ-менеджменту «АвтоВАЗа».

«Проект закрыт, возобновлять сборку таких машин не будут, поскольку FAW закрыл тему сотрудничества. В свободную продажу X-Cross 5 не пойдет», — пояснил источник.

В сентябре 2023 года глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов обещал, что продажи новой Lada X-Cross 5 начнутся «на рубеже 2023 и 2024 годов». В первую очередь автомобиль получат корпоративные клиенты, сообщил он, после чего начнется продажа частным лицам. Стоимость Lada X-Cross 5 он не назвал ограничиваясь обещанием продавать «строго по рынку».

Кроссовер Lada X-Cross 5 представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в начале лета 2023 года. В компании при этом заявили, что новый российский автомобиль — не просто копия, а «автомобиль Lada, созданный в сотрудничестве с одним из новых восточных партнеров». Соколов утверждал, что стоимость нового кроссовера в среднем будет составлять до 2,5 миллиона рублей, и это «адекватная цена».

В декабре автомобиль исчез с официального сайта «АвтоВАЗа». Изображение нового автомобиля располагалось на главной странице официального сайта, однако затем пропало «в связи с техническими работами», объяснили в компании.

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