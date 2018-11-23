В России предложили ввести должность психолога для учителей

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести должность штатного психолога для учителей в российских школах.

По ее словам, специалисты должны системно обучать педагогов работе с гиперактивными учениками, школьниками с дефицитом внимания, а также помогать им решать проблемы в отношениях с подопечными. Работа с психологом должна входить в рабочий график учителя, чтобы не злоупотреблять его личным временем, пишет "РИА Новости".

"Уверена, данная мера позволит ослабить напряженность в сфере школьного образования и повысит благоприятные условия для работы учителей и обучения российских школьников, повысит успеваемость и существенно снизит количество конфликтов, дискредитирующих статус российского учителя и школы", – отметила Волынец.