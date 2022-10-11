В России прогнозируют рост ипотеки по итогам года

Центробанк РФ спрогнозировал рост ипотеки по итогам 2022 года на 15-18%.

Ипотека в России в 2022 году вырастет на 15-18%, при этом темпы роста потребкредитования составят примерно 5%, а корпоративного — 10% или более, сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов в видео-ролике, опубликованном на сайте регулятора. Его слова приводит агентство РИА Новости.

В июльском официальном прогнозе ЦБ озвучивал темпы роста кредитования населения и компаний в текущем году на уровне 5-10%, ипотеки — 13-18%.

«Что касается ипотеки, то у нас рост за квартал 6%. Это такой хороший рост, если сравнивать со вторым кварталом, там у нас результат был около нулевым, то есть такое значительное восстановление. По девяти месяцам у нас в итоге получается около 12%, а по городу, ну, наверное, 15-18% — в этом диапазоне будет», — заявил Данилов.

Он отметил, что изначально регулятор предполагал, что будет «даже немного выше», но «из-за возросшей неопределенности» спрос на недвижимость, скорее всего, несколько снизится.

Потребкредитование за квартал выросло на 3%, а до этого во втором квартале по этому показателю был спад. «В дальнейшем, в оставшиеся месяцы, до конца года я думаю, что темпы несколько снизятся. И по году мы выйдем, наверное, на цифру около 5%», — отметил Данилов.

В части корпоративного кредитования, по словам главы департамента ЦБ, третий квартал «был чуть ли не рекордный» — с ростом около 6%, а по итогам девяти месяцев рост оставил 8%. «Соответственно по году выйдем, наверное, на 10%, может быть, даже больше. И это сопоставимо с хорошим 2021 годом», — заключил он.