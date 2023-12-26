В России возбудили 4 дела в отношении производителей куриных яиц

Антимонопольная служба проверила производителей яиц на признаки картельных соглашений.

Территориальные органы ФАС возбудили четыре дела в отношении производителей куриных яиц в Кемеровской, Воронежской, Ивановской и Донецкой областях по признакам картельных соглашений. Об этом 26 декабря рассказали «Известиям» в ведомстве.

«В результате изучения рынка, а также анализа представленных материалов Кемеровское УФАС России выявило, что производители куриных яиц ООО «Птицефабрика Инская» и ООО «Яшкинская птицефабрика» входят в состав одной группы лиц, которая занимает доминирующее положение на региональном рынке», — пояснили в ФАС.

Там отметили, что в октябре 2023 года эти компании допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца от 31 до 40% по сравнению с сентябрем при снижении средневзвешенной себестоимости продукции. Управление возбудило дело в отношении компаний по признакам злоупотребления доминирующим положением, добавили в ведомстве.

«Воронежское УФАС России выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны компаний ООО «Птицефабрика Бобровская», ООО СХП «ППХ «Заброденское», ООО «Ряба» и сельскохозяйственного производственного кооператива — производителя куриных яиц под брендом «Птицефабрика Третьяковская». В октябре 2023 года компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 16 до 37% на куриные яйца в сравнении с сентябрем», — указали в антимонопольном органе.

Ивановское УФАС России выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны производителей АО «Птицефабрика «Кинешемская»» и ООО «Ивановская птицефабрика». В октябре 2023 года компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 18 до 23% на куриные яйца в сравнении с сентябрем, уточнили в ведомстве.

«Также Донецкое УФАС России зафиксировало единовременное повышение цен на куриные яйца у компаний ООО «Новоазовская птицефабрика», ООО «Птицефабрика Пролетарская», ООО «Зугрэсский репродуктор», ООО «Амвросиевская птицефабрика». В октябре 2023 года компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 9 до 24% на куриные яйца в сравнении с сентябрем», — говорится в сообщении.

Воронежское, Ивановское и Донецкое УФАС России возбудили дела в отношении компаний по признакам картельных соглашений. В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

«В результате проверок экономической обоснованности цен и действий компаний мы видим, что в отдельных случаях рост цен не обусловлен экономическими причинами, а происходит в том числе в результате договоренностей хозяйствующих субъектов. Если выявляются факты такого поведения участников рынка, наши территориальные управления возбуждают дела по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Сейчас таких регионов шесть: это Кировская, Кемеровская, Воронежская, Ивановская области и ряд других. Работа продолжается», — уточнил руководитель ФАС России Максим Шаскольский.