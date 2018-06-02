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Новости. Экономика
14:48, 02 Июня 2018

В России заморозят цены на бензин

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Стоимость бензина и дизельного топлива будет зафиксирована на уровне конца мая, так как правительству удалось достичь соглашения с руководством нефтяных компаний.

Об каналу "Россия-1" сообщил вице-премьер правительства России Дмитрий Козак.

"Договорились в правительстве. Мы встретились с крупнейшими нефтяными компаниями — тринадцать компаний. Они тоже граждане нашей страны, национальные компании. И они понимают, что сегодня в летний период это не только нагрузка на автолюбителей, простых граждан", — сказал Козак.

Напомним, за апрель стоимость бензина выросла в среднем на 13 процентов за литр. Последнее, уже чуть менее масштабное увеличение цены произошло в последнюю декаду мая, тогда, по данным Московской топливной ассоциации, в среднем по стране литр вырос в цене еще на 90 копеек, пишет "РГ".

По сообщениям ряда СМИ в правительстве сейчас обсуждаются различные варианты снижения динамики роста цен. В частности, увеличение экспортной пошлины на бензин и дизельное топливо. Идет разговор и о двухэтапном снижении акцизов на топливо - по крайней мере источники ряда СМИ, присутствовавшие на совещании с вице-премьером Дмитрием Козаком, говорят о том, что после снижения с 1 июня (на 3000 рублей за тонну - бензин и 2000 рублей - дизель), возможно, будет снижение и с 1 июля (еще на 700 рублей).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
john smith
2018-06-02 15:01:13
а что, у нас нефтяные компании правят страной????? давайте мы кого-нибудь этих магнатов в президенты возьмем!!!
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