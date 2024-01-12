В самом северном поселке Карелии в понедельник отключат тепло

Теплоснабжение будет отключено из-за ремонтных работ.

Об отключении теплоснабжения в поселке Лоухи рассказали местные власти.

Теплоснабжение будет отключено в понедельник, 15 января, в связи с проведением работ по врезке мазутно-сетевой линии в 3 котел центральной поселковой котельной на улице Комсомольской, 10.

Теплоснабжение потребителей поселка Лоухи будет приостановлено с 12.00 до 15.00 часов.

Ремонтные работы проводит ГУП РК «Карелкоммунэнерго».