В самом северном поселке Карелии в понедельник отключат тепло

Теплоснабжение будет отключено из-за ремонтных работ.
Об отключении теплоснабжения в поселке Лоухи рассказали местные власти.
Теплоснабжение будет отключено в понедельник, 15 января, в связи с проведением работ по врезке мазутно-сетевой линии в 3 котел центральной поселковой котельной на улице Комсомольской, 10.
Теплоснабжение потребителей поселка Лоухи будет приостановлено с 12.00 до 15.00 часов.
Ремонтные работы проводит ГУП РК «Карелкоммунэнерго».
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