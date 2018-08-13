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Новости. Общество
09:13, 13 Августа 2018

В Счетной палате рассказали, почему срываются сроки ввода в эксплуатацию перинатальных центров

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Минздрав России и ФОМС не смогли обеспечить надлежащий контроль за соблюдением установленных сроков строительства перинатальных центров, заявили в Счетной палате России.

По данным контролеров, на 1 июля 2018 года из 32 запланированных перинатальных центров введено только 27.

"На 1 июля 2018 г. не введены в эксплуатацию пять перинатальных центров: в Краснодарском крае (г. Сочи), Красноярском крае (г. Норильск), в Смоленской, Ленинградской областях и Республике Карелия", - сказал аудитор Счетной палаты Михаил Мень, докладывая на Коллегии о результатах проверки расходования денег для строительства перинатальных центров.

Аудитор напомнил, что программа развития перинатальных центров была утверждена распоряжением Правительства РФ в 2013 году и предусматривает строительство 32-х перинатальных центров в 30-ти субъектах страны. Всего на строительство центров было предусмотрено 83,7 млрд руб. На 1 июля 2018 г. выделенные средства использованы на 95,4%.

Основными причинами нарушений сроков ввода объектов в эксплуатацию являются невыполнение подрядчиками обязательств по срокам строительства (по всем пяти перинатальным центрам) и низкое качество первоначально разработанной Красноярским и Краснодарским краем проектно-сметной документации по перинатальным центрам, что потребовало ее корректировки и, как следствие, существенных временных затрат при строительстве.

По итогам проверки Счетная палата также обратила внимание на данные Росстата, свидетельствующие о росте младенческой смертности в январе-апреле 2018 года в ряде регионов (Калужской, Тамбовской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Челябинской областях, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Хакасия), несмотря на ввод перинатальных центров. При этом одной из целей реализации мероприятий по строительству перинатальных центров является как раз снижение материнской и младенческой смертности.

"Указанная ситуация требует дополнительного анализа со стороны Минздрава России", - подчеркнул Михаил Мень, которого цитирует пресс-служба палаты.

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