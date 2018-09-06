В Сегеже пенсионер зарезал приятеля

В Сегеже перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве приятеля, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, 15 мая пьяный 58-летний житель Сегежи в ходе ссоры со своим знакомым 49-летним мужчиной нанес оппоненту несколько ударов ножом. От полученных травм потерпевший скончался через несколько дней.

Обвиняемый арестован. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.