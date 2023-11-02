В Сегежском районе Карелии открылась площадка ГТО

Комплекс построили благодаря нацпроекту.

В поселке Идель Сегежского района открылась площадка ГТО, сообщил глава Министерства образования и спорта Карелии Роман Голубев в личном профиле 3 ноября.

По словам министра, уличный спортивный комплекс, в составе которого уличные кардиотренажеры, гимнастические скамьи, силовой тренажер для подтягиваний и отжиманий, был построен в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография». Вся продукция сертифицирована.



«На многофункциональной спортивной площадке ГТО местные жители смогут круглый год самостоятельно проводить тренировки по силовой гимнастике, готовиться к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „ГТО“, а также заниматься общей физической подготовкой», — написал Роман Голубев.





Министр напомнил, что в Карелии действуют 20 центров тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне», а в АИС ГТО зарегистрировали уже 31 тысячу жителей нашей республики.