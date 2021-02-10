В Сети появилось архивное фото министра иностранных дел Финляндии на конференции в Карелии (ФОТО)

Бывший депутат финского парламента участвовал в экологической конференции в Петрозаводске.

Известный карельский фотограф Михаил Олыкайнен, который проживает сейчас в Финляндии, разместил в своем паблике Old Negatives ("Старые негативы") несколько снимков с экологической конференции, проходившей в Петрозаводске в 1992 году. На этих фото запечатлен бывший депутат финского парламента от партии зеленых, а ныне министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Он был одним из участников конференции.



Пекка Хаависто и Пааво Воутиланен. Фото: Михаил Олыкайнен/ https://www.facebook.com/Old-negatives-101701304698796/

Выступление финского депутата переводил карельский поэт и журналист Пааво Воутилайнен, который трагически ушел из жизни летом 2002 года.