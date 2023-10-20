В соседнем с Карелией регионе ищут женщину, пропавшую после встречи с медведем

В Ленинградской области женщина вышла на связь с родственниками и сообщила, что увидела медведя, а потом пропала.

Поиски 65-летней женщины, пропавшей в районе деревни Любочажье под Лугой, продолжатся завтра, 21 октября, сообщили 47news ее родственники.

Требуются добровольцы. Сбор назначен на 09:00, координаты места: 58.969981, 29.293036. Предстоит тщательный обход лесного массива, поэтому нужно иметь выносливость. Форма одежды: поздний лес. Нужно иметь непромокаемую обувь, яркую жилетку, заряженный телефон, воду, также пригодятся навигатор и рация, если они есть.

Для участников организуют места обогрева и питания и горячие напитки. Связаться с организатором можно по номеру телефона: 89117888683.

Как писал 47news, женщина пропала еще в прошлую субботу, 14 октября. В тот день она отправилась в лес в районе деревни Любочажье. Собирала грибы у лесной дороги, не заходя вглубь, и встретила медведя. Испугавшись, убежала и в итоге заблудилась. Вечером того же дня женщина вышла на связь и рассказала о случившемся, а также описала, что видела вокруг себя. После этого на связь больше не выходила.

В поисках в частности участвуют поисково-спасательные объединения «ЛизаАлерт» и «Экстремум».