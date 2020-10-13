В столице Карелии построят спорткомплекс всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо"

Новый ФОК появится в Петрозаводске в районе Сулажгоры и станет одним из крупнейших спортивных объектов карельской столицы.

В столице Карелии сегодня заложили капсулу на месте строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо". Этот объект появится в районе Сулажгоры, на пересечении Суоярвского шоссе и улицы Халтурина. Когда-то, в советское время, здесь находился популярный у петрозаводчан стадион "Динамо".



© Минспорт Карелии

Спорткомплекс будет строить компания "Баренц Групп", которая также выступает соинвестором проекта. Соглашение о намерениях строительства сегодня было подписано в правительстве Карелии председателем всероссийского общества "Динамо" Анатолием Гулевским и гендиректором компании "Баренц Групп" Ильей Гаврюшевым.









© Николай Смирнов / Столица на Онего

Согласно утвержденному проекту, физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 1840 метров будет включать в себя универсальный спортивный зал, в котором можно будет заниматься футболом, волейболом, баскетболом, гандболом, а также тренажерный зал, раздевалки, административные помещения и кафе. Таким образом, это будет один из крупнейших в Петрозаводске объектов спортивной инфраструктуры.

Как пояснил председатель регионального отделения всероссийского общества "Динамо", руководитель карельского Управления ФСБ Александр Барышев, в спорткомплексе смогут заниматься не только "динамовцы", – а в общество входят, в основном, представители органов безопасности и правоохранительных структур, – но и обычные горожане, в том числе, школьники и студенты. Тем более, что в этом районе города не хватает спортивных объектов.



© Николай Смирнов / Столица на Онего

"Наша цель – создать полноценные условия для занятий физической культурой и спортом для всех жителей Петрозаводска. Мы надеемся, что ФОК "Динамо" станет место притяжения любителей здорового образа жизни и спортсменов Сулажгоры, Пятого поселка, Перевалки и Древлянки, – сказал Александр Барышев. – Кроме этого, здесь можно будет проводить соревнования городского, регионального и межрегионального уровня".

В новом ФОКе также планируется открыть Музей славы карельского "Динамо" – экспозицию, рассказывающую о великих спортсменах-"динамовцах", которые прославили нашу республику. Среди них были олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, победители всесоюзных и всероссийских соревнований.

Как отметил член Совета Федерации от Карелии Игорь Зубарев, наша республика в этом году отмечает свое 100-летие, и то, что в Петрозаводске вместе со знаменитым обществом "Динамо" будет построен новый ФОК, это еще один подарок региону к юбилею.



© Николай Смирнов / Столица на Онего

"Регион готовился к юбилею, и вопросы по созданию спортивной инфраструктуры поселков и городов Карелии занимали немаловажное место в этой работе, – отметил Игорь Зубарев. – Так, с 2013 года, момента создания Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики, реконструированы и построены 53 спортивных объекта на общую сумму 3,9 миллиарда рублей. В результате уровень обеспеченности жителей республики спортивными сооружениями увеличился более чем в два раза и достиг 63-х процентов.



© Николай Смирнов / Столица на Онего

То, что с обществом "Динамо" сегодня подписали соглашение, – это продолжение работы, начатой Госкомиссией по подготовке к 100-летнему юбилею, продолжение преображения нашей Карелии и ее столицы, создания доступности спортивных сооружений в отдаленных районах города".

По словам председателя всероссийского общества "Динамо" Анатолия Гулевского, строительство ФОКа в Петрозаводске планируется закончить к концу 2021 года.

"Весной 2023 года мы будем отмечать 100-летие общества "Динамо", и открытие нового спортивного объекта в столице Карелии станет знаковым событием к вековому юбилею".