В столице Карелии приглашенный в гости мужчина ограбил даму

Общение с незнакомцем в гостях дорого обошлось 52-летней петрозаводчанке — ее побили и отняли деньги, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело по статье «грабеж» было возбуждено в отношении 36-летнего ранее судимого жителя карельской столицы. По версии полиции, мужчина с применением насилия ограбил 52-летнюю петрозаводчанку.

За несколько часов до происшествия женщина обналичила пенсию в размере более 13 тысяч рублей и отправилась в гости к своему приятелю. Среди приглашённых был и незнакомый ей мужчина. В ходе застолья он ударил гостью по лицу, отобрал сумку, взял деньги и ушёл. Женщина обратилась с заявлением в полицию.

Полицейские установили личность подозреваемого, который дал признательные показания. Он рассказал, что потратил деньги на алкоголь и продукты питания.

Фигуранту уголовного дела грозит до семи лет лишения свободы.