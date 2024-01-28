В суде рассмотрят дело 43-летнего жителя Лахденпохского района, обвиняемого в клевете

В соцсети мужчина дал негативную оценку деятельности начальника миграционного пункта районного отделения полиции.

Прокурор Лахденпохского района Валерий Долгов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в клевете, совершенной публично. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства республики.



По версии следствия, обвиняемый в августе 2022 года в своем публичном сообществе в социальной сети «ВКонтакте», просмотр которого доступен неограниченному кругу лиц, разместил сведения, содержащие негативную оценку деятельности начальника Миграционного пункта районного отделения полиции, носящие заведомо ложный характер, не соответствующие действительности, порочащие честь и достоинство должностного лица, подрывающие его репутацию.



Как рассказали в источнике, дело направили в мировой суд для рассмотрения по существу.