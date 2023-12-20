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В тройку ведущих торгово-экономических партнеров Карелии вошла Беларусь

Новости. Общество
16:50, 21 Декабря 2023
фото: © Официальный интернет-портал Республики Карелия

Новости партнеров

Артур Парфенчиков встретился с делегацией Республики Беларусь на выставке-форуме «Россия» 21 декабря.

Республика Беларусь вошла в тройку ведущих торгово-экономических партнеров Карелии, сообщили на официальном портале республики Карелия.

Как рассказали в источнике, по итогам 9 месяцев 2023 года доля Республики Беларусь в объеме внешней торговли региона превысила 10%. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков 21 декабря на встрече с белорусской делегацией, которая состоялась на выставке-форуме «Россия».

Руководитель региона Артур Парфенчиков на ВДНХ обсудил с представителями делегации вопросы реализации совместных проектов и направления сотрудничества.

Как было отмечено на встрече, торгово-экономические отношения между сторонами успешно развиваются. По итогам 9 месяцев текущего года внешнеторговый оборот с Республикой Беларусь увеличился на 29% по отношению к аналогичному периоду 2022 года и составил 56 млн долларов США.

Один из важных проектов, который Карелия и Беларусь реализуют совместно, — по производству лесозаготовительных машин на предприятии ООО «Амкодор-Онего». В сфере строительства в 2023 году в многоэтажных домах республики установлены 43 лифта, выпущенных на ОАО «Могилевлифтмаш».

Предприятия аквакультуры сотрудничают в вопросах поставок рыбных комбикормов, производимых ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация». Расширились связи и в социально-культурной сфере. Подписано соглашение с Гродненской областью. А на музыкальном фестивале Ruskeala Symphony в этом году выступил заслуженный коллектив Республики Беларусь «Купалинка».

«Сейчас мы взаимодействуем по важным для экономики Карелии позициям, планируем развивать и расширять действующие отношения», — отметил Артур Парфенчиков.

Министр лесного хозяйства Республики Беларусь Александр Кулик также положительно оценил итоги сотрудничества, которое растет по всем направлениям. Так, например, поставки белорусских грузовых машин в Карелию выросли в шесть раз. Продукция камнеобработки нашей республики используется при строительстве в Беларуси различных объектов, в том числе метро. Строящиеся станции в Минске облицовывают карельским гранитом.

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