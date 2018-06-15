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Новости. Спорт
17:20, 15 Июня 2018

В центре Петрозаводска пройдет масштабный спортивный фестиваль

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На стадионе ПетрГУ 21 июня пройдет II спортивный фестиваль Sampo.ru SportFest.

На одной площадке встретятся команды по мини-футболу, стритболу, волейболу, смешанной эстафете, а также любители уличных танцев. Свое участие в Sampo.ru SportFest подтвердили более 120 девушек и юношей в возрасте от 14 до 17 лет.

Организаторы спортивного фестиваля – компьютерная сеть Sampo.ru совместно с городским Центром молодежи – готовят насыщенную программу для участников и гостей праздника: мастер-класс по карельской национальной игре Кююккя, показательные выступления капоэйра и джиу-джитсу, а также выступления спортсменов федерации чир-спорта Карелии. Завершится спортивный фестиваль фаершоу.

Начало соревнований в 11.00.

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