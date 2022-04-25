В центре Петрозаводска водитель, которому стало плохо за рулем, спровоцировал аварию (ВИДЕО)

По предварительным данным, водителю на улице Пушкинской стало плохо за рулем, и он выехал на встречную полосу.

Авария с участием двух легковых автомобилей случилась сегодня, 26 апреля, в районе дома № 3 по улице Пушкинская. Видео последствий ДТП появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Как «Столице на Онего» уточнили в Госавтоинспекции Петрозаводска, по предварительной информации, водителю автомобиля Volkswagen Polo — 47-летнему мужчине — стало плохо. Машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем LADA Granta, за рулем которого находилась девушка.

В самом ДТП никто не пострадал, однако мужчина был госпитализирован из-за приступа, его состояние уточняется. Оба автомобиля получили механические повреждения.