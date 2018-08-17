В Центре платных услуг Республиканской больницы сняли предупреждение о незамедлительном вызове полиции

В регистратуре Центра платных медицинских услуг Республиканской больницы имени Баранова больше не висит предупреждение о незамедлительном вызове наряда полиции в случае оскорбления медицинского работника.

В июле на сайте "Столица на Онего" вышел материал об очередях в Центре платных услуг Республиканской больницы. В нем также упоминалось о том, что на окне регистратуры в Центре на улице Пирогова висело предупреждение: "Оскорбление медицинского работника влечет административную ответственность по ст.5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Наряд полиции вызывается незамедлительно!"

Руководство больницы тогда объяснило, что "информация о возможности вызова полиции в связи с оскорблениями и угрозами в адрес медицинских работников" была размещена в соответствии с письмом СУСУ и приказом Минздрава. Нам также сообщили, что "медицинские работники ГБУЗ РК "Республиканская больница им. В.А. Баранова" сталкиваются с оскорблениями в свой адрес со стороны пациентов или их родственников, но случаев вызова полиции в связи с оскорблением медицинских работников ГБУЗ РК "Республиканская больница им. В.А. Баранова" не зафиксировано".

А теперь стало известно, что это объявление с окна регистратуры сняли.



В начале лета на окне регистратуре висело предупреждение о незамедлительном вызове полиции