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Новости. Общество
09:31, 17 Августа 2018

В Центре платных услуг Республиканской больницы сняли предупреждение о незамедлительном вызове полиции

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В регистратуре Центра платных медицинских услуг Республиканской больницы имени Баранова больше не висит предупреждение о незамедлительном вызове наряда полиции в случае оскорбления медицинского работника.

В июле на сайте "Столица на Онего" вышел материал об очередях в Центре платных услуг Республиканской больницы. В нем также упоминалось о том, что на окне регистратуры в Центре на улице Пирогова висело предупреждение: "Оскорбление медицинского работника влечет административную ответственность по ст.5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Наряд полиции вызывается незамедлительно!"

Руководство больницы тогда объяснило, что "информация о возможности вызова полиции в связи с оскорблениями и угрозами в адрес медицинских работников" была размещена в соответствии с письмом СУСУ и приказом Минздрава. Нам также сообщили, что "медицинские работники ГБУЗ РК "Республиканская больница им. В.А. Баранова" сталкиваются с оскорблениями в свой адрес со стороны пациентов или их родственников, но случаев вызова полиции в связи с оскорблением медицинских работников ГБУЗ РК "Республиканская больница им. В.А. Баранова" не зафиксировано".

А теперь стало известно, что это объявление с окна регистратуры сняли.

 


В начале лета на окне регистратуре висело предупреждение о незамедлительном вызове полиции


Больше оно там не висит

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Комментарии

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Изя
2018-08-17 10:55:11
То то , а то всё надо подсказывать .
Саныч
2018-08-17 10:47:52
Алкаши украли.
Гость
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