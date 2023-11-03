На центральной площади Выборга расположились «Новые русские СМИ».

На Красной площади Выборга в Ленинградской области 7 ноября можно было услышать и увидеть такую крамолу, которая при других обстоятельствах обеспечит путешествие в спецприемник — и это в лучшем случае.

По информации «Фонтанки», внимание полиции к творящемуся на центральной площади стали привлекать около 10 часов утра. Звонивший в 112 заявил об обилии желто-голубого и проукраинских лозунгов, не заметить которые крайне сложно — два слова вызывающе венчают сцену.

Вскоре картину дополнили новыми подробностями: к флагам, плакатам и листовкам добавились шины, появились баррикады.

Беспорядки оказались контролируемыми и едва ли должны были удивить. В местной администрации 2 ноября предупредили, что в Выборге пройдут киносъемки, движение ограничат, а основным местом действия станет Красная площадь. Ей добавят колорита киевского Евромайдана, в том числе с помощью символики и пиротехники.

Выборг под Киев гримируют не впервые. В апреле в городе уже проходили съемки детективного сериала «Десять дней до весны» режиссера Кима Дружинина. Перед этим снимали в Петербурге, и толпа с флагами Украины также не оставила очевидцев равнодушными.