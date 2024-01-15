В Верховье благодаря госпрограмме реализовали строительный проект стоимостью 137 млн рублей

В деревне в Олонецком районе сформировали 29 земельных участков под ИЖС.

В Карелии успешно реализован проект по комплексному обустройству площадки под компактную жилищную застройку, сообщили в паблике Министерства сельского и рыбного хозяйства республики.



Как рассказали в группе, на территории деревни Верховье Олонецкого района сформировали 29 земельных участков. Каждый обеспечен объектами инженерной и дорожной инфраструктуры: обустроены подъездные пути, проведены линии электроснабжения и электроосвещения, сети газоснабжения и ливневая канализация с локальными очистными сооружениями.



В сообществе подчеркнули, что реализовать проект по комплексному обустройству площадки под индивидуальное жилищное строительство стоимостью 137 миллионов рублей удалось благодаря мероприятиям государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».