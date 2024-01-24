В воскресенье троллейбусы Петрозаводска работают только за наличный расчет

Банковскими картами оплатить проезд не удастся из-за сбоя системы.

В сообществе троллейбусного управления в социальной сети предупредили пассажиров о том, что сегодня, 28 января, оплатить проезд в петрозаводском троллейбусе можно только наличными деньгами.



«Произошел технический сбой в работе терминалов и системы расчетов за проезд в троллейбусах. В связи с этим до конца дня 28 января предприятие вынужденно перейти на оплату за проезд только в наличной форме», — говорится в сообщении.



По информации работников электротранспорта, проблема коснулась не только нашего города. Предпринимаются меры для восстановления системы.