В жилом доме Петрозаводска ночью загорелся подвал

Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Пожар произошел 7 мая в 1.19 на ул. Куйбышева,19. В результате уничтожен бытовой мусор на площади 3 кв м в подвале подъезда №2.

Причина – неосторожное обращение с огнем.

Виновный, ущерб устанавливаются.

Информация о пострадавших уточняется.