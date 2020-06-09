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В ЖК "Курс" стартовали продажи квартир в еще одном строящемся доме с космическим видом на Онежское озеро (ВИДЕО)

Новости. Общество
13:20, 10 Июня 2020
фото: © "Баренц Групп"
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Жильцы ЖК "Курс" на набережной Варкауса в Петрозаводске могут встречать рассвет и провожать закат на Онежском озере, не выходя из дома.

Компания "Баренц Групп" продолжает видео-экскурсии по строящимся жилым комплексам, на этот раз мы побывали на территории ЖК "Курс", который возводится на набережной Варкауса, а также в квартире с панорамными окнами от пола до потолка, откуда разворачивается тот самый космический вид на Онежское озеро.

ЖК "Курс" расположен на первой береговой линии Онежского озера на набережной Варкауса. Первый этап жилого комплекса уже построен, в нем живут люди. Еще один дом будет сдан в эксплуатацию в июле – он практически готов. Следующий этап завершится в декабре 2020 года. Ну а новый дом начали строить здесь в текущем месяце.  

Вместе со специалистом компании "Баренц Групп" Еленой мы побывали на территории жилого комплекса и в одной из квартир.  Вокруг домов благоустроен парк – здесь посадили новые деревья, установили скамейки, провели освещение. Рядом с домами есть детская и баскетбольная площадки.

Ну а в квартире с панорамными окнами жильцы ЖК "Курс" могут встречать рассвет и провожать закат над Онежским озером каждый день, не выходя из дома.

Новый жилой комплекс премиум-класса "Курс", который "Баренц Групп" строит в Петрозаводске на набережной Варкауса, – это гордость компании. В нем воплощаются все самые современные тенденции в жилищном строительстве; все, что умеют делать лучшие проектировщики, дизайнеры, строители, – есть в этих зданиях.

Но главное – это просто невероятные по своей красоте дома на берегу Онежского озера с космическими видами из окон и миллионами лучей света во всех помещениях. Это сочетание привычного городского комфорта с загородным спокойствием, благодаря чему складывается особенно уютная атмосфера для проживания.

Новый, 4 этап ЖК "Курс" – это монолитный малоквартирный дом, высотностью 7 и 9 этажей. В доме будут большие четырехкомнатные видовые квартиры от 96 кв.м. с балконами по 30 м., а также трехкомнатные квартиры разной планировки и площади.

В настоящее время здание проходит нулевой цикл строительства, но квартиры в нем можно забронировать уже сейчас с выгодой на старте продаж.

Все подробности можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-771. Напоминаем, что компания "Баренц Групп" ведет работу в режиме "безопасного офиса".

Вам помогут выбрать квартиру и подберут удобные условия оплаты. Это может быть рассрочка платежа, покупка квартиры без первого взноса, а также ипотека на выгодных условиях (в том числе, льготная президентская ипотека).

Застройщик: ООО "СК" Невская недвижимость" – ЖК "Курс на Варкауса". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

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