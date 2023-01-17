В зону СВО из Карелии направлено оборудование, о котором просили мобилизованные на встрече с Парфенчиковым

Военнослужащим из Карелии, находящимся в зоне СВО, передали кухонную утварь, печи-«буржуйки», дрова и пиломатериалы, теплые сапоги, а также различные бытовые принадлежности.

По итогам рабочей поездки Артура Парфенчикова в декабре 2022 года в Луганскую народную Республику мобилизованным жителям Карелии, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, в январе направили необходимое оборудование и предметы быта.

Военнослужащим передали различные емкости для воды — еврокуб вместимостью 1 тонна, бочки для воды объемом 48-50 литров, а также канистры для топлива. По просьбе мобилизованных закупили и направили посуду и иные принадлежности, в том числе 32 казана, туристические котлы и различную кухонную утварь, а также бытовые принадлежности — лопаты, 300 туристических ковриков, удлинители, бензопилы, рабочие перчатки и утепленные рукавицы.

Для обеспечения комфортных условий нахождения в зоне проведения СВО нашим землякам передали 11 печей-«буржуек», сетки с колотыми дровами, пиломатериалы, теплые непромокаемые сапоги ЭВА, рыбные и мясные консервы. Также военнослужащим отправили баллоны с газом, моторное и цепное масла, а также радиостанции.

Республика продолжает поддерживать мобилизованных граждан из Карелии, проходящих боевую подготовку на территории соседних с республикой областей. По поручению Артура Парфенчикова в Псковскую область передали зимние костюмы «Горка» и тактические берцы, тепловизоры, очки и прицелы ночного видения, фурнитуру для крепления на оружие. Также в Ленинградскую область для мобилизованных направили ножи, тактические разгрузки и пояса, тепловизоры, таблетки для обеззараживания воды.

Карелия продолжит обеспечивать военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО: в январе для них будут направлены каркасная баня от республиканского производителя, прицепы для перевозки воды, дрова, бутилированная вода, тепловизионные прицелы, рации, запасные части для автотранспорта.