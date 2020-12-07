Вакцины от COVID-19 внесли в список жизненно важных препаратов

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцины от коронавируса внесены в список жизненно важных препаратов.

По его словам, по вакцинным препаратам полностью разработана логистическая цепочка по поставке, составлен логистический паспорт всей страны с пунктами проведения вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вакцины внесены в список жизненно важных лекарственных препаратов, зарегистрирована предельная отпускная цена", - сказал министр на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.