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Вакцины от COVID-19 внесли в список жизненно важных препаратов

Новости. Общество
21:05, 07 Декабря 2020
фото: © Минобороны РФ/ТАСС
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцины от коронавируса внесены в список жизненно важных препаратов.

По его словам, по вакцинным препаратам полностью разработана логистическая цепочка по поставке, составлен логистический паспорт всей страны с пунктами проведения вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вакцины внесены в список жизненно важных лекарственных препаратов, зарегистрирована предельная отпускная цена", - сказал министр на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

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