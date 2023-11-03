Вечеринка со змеями и тараканами родом с самого жаркого континента прошла в Петрозаводске

В день народного единства в одном из ночных клубов Петрозаводска прошла вечеринка для женщин «Мама Африка» (18+).
Как сообщили коллеги из «МК в Карелии», 4 ноября девушки в африканских нарядах устроили необузданные танцы, участвовали в конкурсах, фотографировались и аплодировали тараканьим бегам.
Фотограф «МК в Карелии» Ирина Яковлева запечатлела самые яркие моменты вечеринки.
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